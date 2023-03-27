Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, “Türk milli takımı gerçekten disiplinli, farklı yerlerde birçok takımda oynayan güçlü oyunculara sahip. Bu oyuncuları güzel kullanabiliyor, organize edebiliyor. Zaten bunu bugüne kadar gösterdiler” dedi.

EURO 2024 Avrupa Elemeleri grup maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan’da Teknik Direktör Zlatko Dalic ve deneyimli orta saha oyuncusu Ivan Perisic bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak Ivan Perisic konuştu. Türkiye’nin nasıl bir tarzının olduğunu bildiklerini belirten Perisic, “Nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Elimizden geldiğince 3 puanı hanemize yazdırmak için çaba göstereceğiz. Türkiye kaliteli oyunculara sahip. Kendi seyircisiyle son derece güçlü şekilde bize saldıracaktır. Biz de Hırvatistan olarak puan almak için burada hiçbir şeyden korkmadığımızı göstereceğiz” dedi.

Galler maçında Kresic ile saha içinde bir aralarında bir konuşmanın geçtiğinin sorulması üzerine, Perisic bu konunun geride kaldığını, enerjilerini yarın oynanacak Türkiye maçına sakladıklarının da altını çizdi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic son maçta sakatlanan iki oyuncusunu değiştireceklerini belirterek, “Sakat oyuncuların yerine kimin geleceğine son antrenmanla karar vereceğiz. Türkiye de Ermenistan’dan yeni geldi. Onların da nasıl bir yorgunlukla karşı karşıya olduğunu bilmiyoruz. Onları da son şekliyle göreceğiz. Bizde illaki değişiklikler olacaktır. Son antrenmana baktıktan sonra isimler belli olacak” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’ndan sonra bir düşüş yaşanıp yaşanmadığı ve genç oyunlarla ilgili yönetilen soruyu Dalic şu yanıtı verdi: "Dünya Kupası’ndan sonra düşüş yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece Dünya Kupası’nda bütün oyuncular son dakikaya kadar bizlerle birlikte oldu. Bazılarının kendi kulüpleriyle problemleri oldu. Oradaki enerji burada da gerçekleşecektir. Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu istikamette takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası’nda üçüncü olduk."

Türkiye’yi yıllardır takip ettiklerini belirten Dalic, “Kişilerle değil, takım olarak değerlendirebiliriz. Türk milli takımı gerçekten disiplinli, farklı yerlerde birçok takımda oynayan güçlü oyunculara sahip. Bu oyuncuları güzel kullanabiliyor, organize edebiliyor. Zaten bunu bugüne kadar gösterdiler. Ermenistan maçında da takip ettiğim zaman yine aynı kaliteli şekilde oynadıklarını, kuvvetlerinden hiçbir şey eksilmediğini gördük. Dolayısıyla biz burada kendi maçımıza bakacağız. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz, onu göreceğiz” dedi.

Galler maçını ve Türkiye ile oynayacakları oyunu da değerlendiren Dalic, "Galler maçı çok farklı bir havadaydı. Ben Galler’i Türkiye kadar güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Orada tek yönlü oyun sergiledik. Yarın burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız. Biz onların kendi seyircisi önünde oynayacağız. Dolayısıyla farklı bir tarz sergileyeceğiz. Maçı alacağımıza ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Dalic, "Hiç Türkiye’den teklif aldınız mı? sorusuna ise "Arkadaşça teklifler aldım, konuşmalar geçti ancak resmi olmadı. Ben şu an ki konumumdan memnunum. Bir değişiklik düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Toplantının ardından Hırvatistan takımı son antrenmanını yaptı.