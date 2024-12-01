Zonguldak Bartınlılar Derneği Başkanı Sezgin Kuzucu, Kahvaltı Programında Hemşehrileriyle Buluştu

Zonguldak Bartınlılar Derneği, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dernek lokalinde düzenlenen kahvaltı programında, Başkan Sezgin Kuzucu hemşehrileriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Kuzucu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Programa katılan dernek üyeleri ve misafirler, Bartın yöresine ait sohbetler eşliğinde kahvaltı yaparak keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte, hemşehriler arasında dayanışmanın güçlenmesi ve dernek faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması hedeflendi.

Başkan Kuzucu, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederek, "Birlikte daha güçlü bir toplum oluşturabiliriz. Bu tür buluşmalar, kültürümüzü yaşatmak ve dayanışmamızı artırmak adına büyük bir öneme sahip," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dernek üyelerinin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.