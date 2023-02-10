Zonguldak Belediyesi 'Onlar arama kurtarma değil ama hepsi madenci torunları'

Zonguldak Belediyesi ekipleri ilk günden itibaren adeta canla başla çalışıyor. Tüm ekipleri bölgede çalışan Zonguldak Belediyesi; Kahramanmaraş ve Adıyaman’da enkaz altından vatandaşları kurtarmayı başardı.

Fen İşleri ve Su işleri gibi birimlerde çalışmalarına rağmen bölgede depremzedelere el uzatan personellerini kutlayan Zonguldak Belediyesi “Onlar arama kurtarma ekibi değil. Fen işleri ekibimiz, su işleri ekibimiz. Ama hepsi madenci torunu. Hepinizden Allah razı olsun” paylaşımında bulundu. Depremin kara bilançosunun ortaya çıkması ile birlikte tüm ekipleri ile seferber olan Zonguldak Belediyesi çok sayıda noktaya yetişmek için olağan üstü gayret gösterdi. Uzun süre boyunca Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü de yapan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan; Zonguldak’tan giden yardımlar için de büyük çaba sarf etti.

Zonguldak Belediyesi, deprem bölgesine iş makineleri, ekipman da sevk etti. Öte yandan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan afet bölgesine giderek çalışmalara katıldı. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.