Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden deprem bölgesine destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde zarar gören vatandaşları desteklemek için hazırladığı destek paketleri yola çıkmak üzere hazırlandı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkisi 10 ilde hissedilen depremde, 75 binin üzerinde afetzedeye destek olmak için seferber olan kurumlardan biri de ZBEÜ oldu. Deprem koordinasyon birimi oluşturan üniversite hafta başından bu yana bünyesindeki tüm birim ve personel ile yürüttüğü afetzede ihtiyaç destek çalışmalarını bugün tamamladı.

7 Şubat Salı günü Rektörlük Senato Salonunda birim yöneticileri ve senato üyeleriyle yapılan toplantılar sonrası bir dizi planlama yapan Üniversite yönetimi, AFAD tarafından açıklanan ihtiyaç listesi dahilinde ilçe kampüslerden ve merkez kampüsten gelen destek paketlerini Farabi Kapalı Spor Salonunda toplarken, Zonguldak Valiliği koordinasyonunda yürütülen nakdi destek çalışmalarına da önemli katkılar sağladı.

‘3 Tır Yola Çıkmaya Hazır’

Gönüllülük esasına bağlı olarak üç gün boyunca sürdürülen hazırlıklar bugün öğle saatlerinde tamamlanarak, deprem bölgesine yollanmaya hazır hale getirildi. Saat 14.30’da Merkez Farabi Kampüsü Kapalı Spor Salonunun önüne gelen tırlar planlı şekilde yüklenmeye başlandı. Bir diğer tır ise Tıp Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer birimlerin hazırladığı destek paketlerini depremzedelere ulaştırmak üzere Sağlık Kampüsü olarak da adlandırılan İbn-i Sina Kampüsünden bölgeye doğru yola çıktı.

‘Gün birlik ve beraberlik günüdür’

Çalışmaları yerinde takip eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, son yüzyılın en büyük afetlerinden birisi olarak nitelendirdiği deprem ile ilgili olarak ‘gün birlik ve beraberlik günüdür’ dedi. 18 binin üzerinde vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremin büyük bir üzüntü meydana getirdiğini belirten Rektörümüz Özölçer, hepimizin empati kurması gerektiğinin altını çizerek ‘kendini depremzedelerin yerine koyarak, üç gündür canla başla onlara destek olmak için çalışan tüm personelime ve diğer herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’ diye konuştu.