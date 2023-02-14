Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin vakfının adı yenilendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ‘Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı’nın adı geçen hafta yapılan toplantıda alınan karar ile ‘Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı’ olarak değiştirildi.

Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermek amacıyla 1996 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren vakfın yönetim kurulu toplantısında hem yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi hem de yönetim kurulu başkanının adı belirlendi. Onursal başkanlığını ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in yaptığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı’nın başkanlığına toplantıda alınan karar ile yeniden Doç. Dr. Mustafa Yıldız getirildi.

‘Vakfın üye sayısı son 1 yılda arttı’

Üniversite öğrencilerine burs sağlamak yanında Zonguldak şehri ile üniversite arasında köprü kurmayı, yeterli kaynak toplandığı ölçüde de yeni açılan fakülteler ve okullar için altyapı desteği sunmayı temel hedefleri arasına yerleştiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geliştirme Vakfının faaliyetleriyle ilgili konuşan Rektör Özölçer; “27 yıldır faaliyetlerini yürüten vakıf, daha çok öğrenciye destek sağlayabilmek amacıyla özellikle son 1 yıldır çalışmalarını arttırmıştır. Vakfın üye sayısı hiç olmadığı kadar yükselmiş ve gelen bağışların artması sayesinde de daha çok öğrenci desteklenebilir hale gelmiştir. Bu konuda duyarlılık örneği gösteren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir vakfın üniversitenin adıyla uyumlu olması gerektiğini belirten Özölçer, bu amaç ile vakıf adının değişmesi kararı aldıklarını açıkladı.