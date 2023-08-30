Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TEKNOFEST'te yerini aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te stant açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde ’Milli Teknoloji Hamlesi’ mottosuyla 8’incisi gerçekleştirilen TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda başladı. 5 gün sürecek olan festivalde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de yerini aldı. Festival alanında açılan stantta ziyaretçilere üniversite tanıtıldı, faaliyetler anlatıldı. Ziyaretçileri ağırlayan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı açıklamada TEKNOFEST’te ilk kez stant açtıklarını söyledi. Mühendislik bir kökenli bir üniversite olduklarını dile getiren Özölçer, pek çok yarışma takımına ev sahipliği yaptıklarını aktararak, “Bu takımlardan meşhur olanlar Gıruzu-263, Ovat gibi takımlarımızı sayabiliriz. Pek çok birinciliklerimiz var. Öğrencilerimizi sürekli destekliyoruz. Burayı açmamızda Teknoparkımız bize yardımcı oldu, destek verdi. Teknoparkımız var daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bir teknoloji üssü olan bu yerde olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu organizasyonların devamı gelir. Bundan sonraki yarışmalara da sürekli katılacağız. Öğrencilerimizi sürekli bu yönde yönlendiriyoruz” dedi.

"Tercih dönemi bitti ama ek kontenjanlarda bizi tercih etmelerini istiyoruz"

Öğrencilere birçok anlamda destek verdiklerini belirten Özölçer, “Çok güzel laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda öğrencilerimiz çalışıp buralarda bizi temsil etmek için hazırlanıyorlar. Mühendislik ağırlıklıyız, büyük bir üniversiteyiz. 15 fakültemiz var. Bunun en büyüğü mühendislik fakültesi tarihi eskilere dayanıyor ve kökü geçmişte inşallah daha da büyüyecek. Öğrenci sayılarımız 35 bini buldu. Mavi ile yeşilin buluştuğu güzel deniz kenarında bulunan Zonguldak’ta güzel bir kampüs üniversitesiyiz. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Tercih dönemi bitti ama ek kontenjanlarda bizi tercih etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

"Türkiye’de girişimci ekosistemi son yıllarda gittikçe artıyor"

Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ise şunları söyledi:

“Bugün çok güzel bir atmosferde TEKNOFEST’teyiz. Biz de standımızda Üniversite olarak Teknopark iş birliği ile başarılı olan takımlarımızın derece alan öğrencilerimizin yanındayız. Çok güzel bir organizasyon TEKNOFEST Katlanarak da büyüyor olması daha da anlamlı oldu bence. Muazzam bir kalabalık var. Katılımcı rekoru da kırılacak gibi duruyor. Biz milli teknoloji hamlesine Zonguldak olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye’de girişimci ekosistemi son yıllarda gittikçe artıyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de TEKNOFEST’ler bence. Çünkü buradan çıkan dereceli çocuklara yarın start-uplar kuruluyor. Bu start-uplar daha sonra büyük şirketlere dönüşüyor ve Türkiye’nin ihracatını artırıyor. Sadece bu yıl TEKNOKENT’ler ve diğer alanlarda 2 milyar dolarlık yazılım ihracatı yapan bir ülke haline geldik.”