Zonguldak'ın zenginliklerini İstanbul'a taşıdılar

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Zonguldak Tanıtım Günleri, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı Fuar Alanı’nda üçüncü kez kapılarını açtı.

Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından Atatürk Havalimanı’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zonguldak Tanıtım Günleri, ziyaretçilerine kapılarını açtı. 9-12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan etkinlik Zonguldak’ın zengin kültürünü, sanatını, müziğini ve elbette benzersiz mutfağını İstanbullularla buluşturmayı hedefliyor.

Katılımcılar 4 gün boyunca maden şehrinin tarihini, doğal güzelliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Zonguldak Tanıtım Günleri’nde ziyaretçiler, birbirinden renkli stantlarda Zonguldak’ın yöresel ürünlerini tatma ve satın alma şansını elde edecek. Ayrıca çeşitli kültürel gösteriler ve müzik konserleri de gün boyunca etkinlik atmosferini canlı tutacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Zonguldak Tanıtım Günleri’nde Atatürk Havalimanı’nda bir araya geldik. Bu kadar farklı denklemi bir araya getirmek gerçekten zor oluyor. O yüzden biz de birkaç aydır yönetim kurulu arkadaşlarımızla yorucu bir mesai harcadık. İnşallah ilimize bir katkımız olur, faydalı bir sonuç alırız ümidiyle dört gün boyunca bu faaliyetimiz devam edecek" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de konuşmasında fuarda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Daha önce Ziya Öncan bizi ziyarete geldik. Bir ve ikincisine biz katılmamış. Üçüncüsünde bizi davet etti. İnşallah bundan sonra diğerlerine katılacağız. Zonguldak hep birlikte olursak daha iyi ve üst seviyelere çıkacaktır" diye konuştu.

"Madenden sonra doğalgazı da keşfettik"

Taşkömürünün ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Madenden sonra Rabbim nasip etti doğalgazı da keşfettik. Hepimizin hikayelerini duyarak büyüdüğü Filyos Limanı projesi hayata geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılımıyla beraber orada ateşi beraber yakmıştık. İnşallah bu ateş hiç sönmeyecek. Madenci feneri hiç sönmeyecek. Bizler bütün hemşerilerimizi tekrar Zonguldak’ta (tersine göç) görmek istiyoruz. Tekrar büyük Zonguldak’ı istiyoruz. Bunun için de göreve geldiğimiz günden beri hep birlikte Yeni Zonguldak şiarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"20 milyar metreküp doğalgaz ihtiyacının 15 milyar metreküpünü Zonguldak karşılayacak"

Filyos’tan karaya çıkan Karadeniz Gazı rezerviyle birlikte yaklaşık 3 yıl içerisinde tüm konutların 20 milyar metreküplük doğalgaz ihtiyacının 15 milyar metreküpünün Zonguldak’tan karşılanabileceğini ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise, "Zonguldak’ımız 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyetimizin ilk vilayeti olmuş bir şehirdir. Ve geçmiş yüzyılda gerek taşkömürü ile gerek Demir çeliği ile gerek termik santralleri ile ülkemizin kalkınmasında, sanayileşmesinde, endüstriyelleşmesinde muazzam bir rol oynamış lokomotif olmuş bir şehirdir. Bu uğurda 5 bin madenci şehrini bağrında barındırır. Zonguldak’ımızın gelecek yüzyılında da inşallah şöyle 2,5-3 yıllık bir zaman içerisinde günde 40 milyon metreküp doğalgazın işlemesiyle birlikte Türkiye’deki tüm konutların yılda 20 milyar tüketimi var. 15 milyar milyar metreküpünü karşılayan bir Zonguldak ile karşılaşacağız. Ayrıca bünyemizde Türkiye’nin üçüncü büyük limanı var. Böylesine bir şehir" dedi.

"Zonguldak gelişmeye devam etmektedir"

Programda konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehrin Bartın ve Karabük olmak üzere iki vilayet çıkarttığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak uzun yıllar Türkiye’nin ilk beş vilayetinden biri olmuştur. Üretimi ile ekonomik büyüklüğü ile. Tabi Zonguldak gelişirken Türkiye geliştirirken, Türkiye’nin diğer illeri ve bölgeleri gelişmiştir. Biraz geride kalmıştır. Bağrından iki vilayet çıkartmıştır. Onlar büyümüştür. Gelişmiştir ancak Zonguldak yine gelişmeye devam etmektedir. Bu gün yine Türkiye’nin en gelişmiş illeri arasında yerini almıştır. Büyümeye devam etmektedir."

"Zonguldaklı hemşerilerimizle ve başarıları ile gurur duyuyoruz"

Zonguldaklılar ile gurur duyduklarını ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul, Türkiye’nin bir özeti gibi. İstanbul’umuzda birçok ilimizden gelen hemşerimiz var. Her birinin de ayrı başarı hikayesi var. İstanbul’daki Zonguldaklı hemşerilerimizle ve başarıları ile gurur duyuyoruz. Derler ya memleket baba gibidir. Sevmemek ve hizmet etmemek olmaz. Dolayısıyla buradaki Zonguldaklı hemşerilerimiz, Zonguldak ile irtibatını koparmaması, memleketindeki bağını güçlendirmesi her türlü takdirin üzerinde. Bu organizasyonu yapan dernek başkanımıza, destek veren sayın Valimizin başkanlığında belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, milletvekillerimize, katılım sağlayan her bir Zonguldaklı hemşerilerimize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı’na girdik. Bütün şehirlerimiz gibi Zonguldak da gelişiyor. Zonguldak bir liman şehri. Son 20-30 yılda özellikle alt yapı sorunları çözüldü. İstanbul’daki Zonguldaklıların artık yatırım yaparak bütün dünyaya ihracat yapma hedefinde olması lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından butona basan protokol üyeleri temsili olarak doğalgazın ateşini yaktı. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezdi. Zonguldak Tanıtım Günleri 9-12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.