Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu

Zonguldak’ta şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolları zaman zaman uzun araç geçişlerine kapatıldı. Ekipler karayolunda ulaşımı kontrollü sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından şehir merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 10 santimetreyi bulan kar nedeniyle Zonguldak-Ankara ve Zongludak-İstanbul karayolları zaman zaman uzun araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları ile bölge trafik ekipleri kar nedeniyle ulaşımı kontrollü sağladı. Güzergahı kullanan bazı tırlar kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Zonguldak-Ankara karayolunun kar küreme araçlarıyla temizlenmesinin ardından bazı uzun araçların geçişine izin verildi.

Kar sebebiyle kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin karla mücadelesi ise devam ediyor. Öte yandan karayolu dron ile havadan görüntülendi.