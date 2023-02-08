Zonguldak'tan 225 madenci deprem bölgesine hareket etti

Zonguldak'tan deprem bölgelerine hareket etmek üzere toplamda 225 madenci daha yola çıktı.

Zonguldak'tan 225 madenci deprem bölgesine hareket etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Zonguldak’tan deprem bölgelerine hareket etmek üzere toplamda 225 madenci daha yola çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda görev yapan maden işçileri sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Madencilerin akşam saatlerinde deprem bölgesine ulaşması ve arama kurtarma çalışmasına katılması bekleniyor. Öte yandan madencilerin AFAD’ın koordinasyonunda çalışma yapacakların bölgelere sevk edilmeleri bekleniyor.

Deprem bölgesine hareket eden madenciler mesai arkadaşları ile vedalaştı.