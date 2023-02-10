Zonguldak UMKE ekibi 109 saat sonra iki küçük çocuğu enkazdan kurtardı

Zonguldak UMKE ekibi, Hatay’daki enkaz arama kurtarma çalışmalarında 109 saat sonra iki küçük çocuğu kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgeye hareket eden Zonguldak UMKE ekibi; 109. saatte inanılmaz bir kurtuluş gerçekleştirdi. Suriye uyruklu, akraba oldukları ve aynı ismi taşıdıkları öğrenilen 4 ve 7 yaşlarındaki iki küçük çocuk Zonguldak UMKE ekibi tarafından kurtarıldı. Travma tahtasına alınan iki küçük çocuk, boyunluk takılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan küçük çocukların durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutulacakları öğrenildi. Zonguldak UMKE ekibinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.