Zonguldak ve Bartın Derneği'nde Sezgin Kuzucu Dönemi Başladı
Zonguldak, Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi.
Zonguldak, Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi.
Silivri Yeni Mahalle Muhtar adayı olarak tanınan Sezgin Kuzucu, kongrede tek listeyle seçime girerek tüm üyelerin oy birliğiyle dernek başkanlığına seçildi. Kuzucu, uzun süredir bu görevi sürdüren Necati Gidici'ye teşekkür ederek yeni dönemde derneğin faaliyetlerini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:
Sezgin Kuzucu (Başkan)
Satılmış Sarılı
Adem Gedik
Erol Çengel
İsmail Boduroğlu
Dernek üyeleri, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni ederken, birlik ve dayanışma ruhunun devam edeceği mesajı verildi.