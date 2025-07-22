Zorlu Enerji, İsrail'deki enerji yatırımlarının satışını tamamladı

Zorlu Enerji, İsrail’de azınlık ortağı olduğu doğalgaz santrallerinin satışını tamamlayarak; bölgedeki elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerini sonlandırdı.

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilir enerjiye odaklanma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Bu süreçte ilk olarak, Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerini geçtiğimiz yıl devreden Zorlu Enerji, ardından Mart 2025’te başlattığı Dorad Energy Ltd.’deki yüzde 25 oranındaki paylarının satış sürecini de tamamladı. Böylece Zorlu Enerji, İsrail’deki tüm enerji yatırımlarından çıkış sürecini sonuçlandırmış oldu.

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, şirketin aldığı bu önemli kararla ilgi şunları söyledi: "İsrail’de bulunan enerji yatırımlarımızdan tamamen çıkmış bulunuyoruz. Bu adımımız aynı zamanda fosil yakıt temelli yatırımlarımızı sonlandırma yönündeki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Tüm kaynaklarımızı ve enerjimizi, yenilenebilir enerji alanındaki büyümeye, Ar-Ge çalışmalarına ve geleceğin enerji teknolojilerine odaklamaya devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak; elektrik üretimi, satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve işletmesini de kapsayan entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, çevre dostu çözümler üretmek ve kaynak çeşitliliğimizi artırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’deki elektrik üretimimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor, entegre yapımız içerisinde yalnızca yenilenebilir enerji ve çözümlere yatırım yapıyoruz."

Zorlu Enerji’nin KAP açıklaması:

"Şirketimizin Dorad Energy Ltd. ("Dorad")’de sahip olduğu ve Dorad sermayesinin %25’ine karşılık gelen paylarının tümünün satışına ilişkin 06.03.2025, 17.04.2025 ve 14.07.2025

tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında;

Dorad’ın mevcut ortaklarının ön alım hakkına tabi olan ve her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) nominal değere sahip toplam 1.596 adet hisseye karşılık gelen son %15 oranındaki payımızın tamamının satışı, Edelcom Ltd.’nin gerekli yasal izinleri süresi içinde tamamlayamaması nedeniyle, imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında Dorad’daki paylarımızın %10’u için Phoenix Grubu’na yapılan satış ile aynı pay değeri üzerinden, Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.’ye 424.412.664 NIS bedelle tamamlanmıştır.

İşleme ilişkin nihai satış bedeli, vergiye dair yapılacak uyarlamaların ardından kesinleşecektir.

Dorad’daki tüm paylarımızın satışıyla birlikte, İsrail’de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerimiz sonlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."