Zorlu Enerji'nin duyarlı adımlarına Altın Sertifika verildi

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, çalışanlarının tüketim alışkanlıklarını pozitif yönde değiştirerek kaynak tasarrufu sağlamak üzere İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Duyarlı Ol!” (do!) projesi kapsamında Altın Sertifika aldı.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda inovasyon ve sürdürülebilirliği, yenilikçilik ve üreticilikle harmanlayarak iş kültürü haline getiren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerindeki ofislerinde, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğiyle hayata geçirilen “Duyarlı Ol!” (do!) projesi kapsamında Altın Sertifika almaya hak kazandı.

Yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetimi konularını ele alan bir entegre çevre yönetimi ve iç iletişim projesi olan “Duyarlı Ol”, çalışma alanlarında farkındalık oluşturarak çalışanların tüketim alışkanlıklarını pozitif yönde değiştirmeyi ve bu sayede kaynak tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Kurumlara rehberlik sağlayarak sürdürülebilir tüketim kültürü oluşturmaya hizmet eden proje ile çalışanların günlük hayatlarında kaynak tüketimi ve geri dönüşüm konularında sorumlu bireylere dönüşmeleri amaçlanıyor.

“Sürdürülebilirlik anlayışımızı iş kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz”

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, konuya ilişkin şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik perspektifimiz doğrultusunda sektörde bir ilke imza atarak hizmetini dijitalleştiren ilk şirket olduk. Bu kapsamda Dijital Abonelik Hizmetleri’ni devreye alarak iş süreçlerimizi hızlandırıp müşteri memnuniyetini artırdık ve kağıt, su, yakıt tasarrufu sağlayarak iklim krizi ile mücadelede kazanımlar sağladık. Bunun yanı sıra tüm ofislerimizi Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEKG) ile belgelendirerek elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Ofislerimizdeki uygulamaları da daha çevre dostu ofis uygulamalarıyla güncelliyor, karbon ve su ayak izimizin çevre üzerindeki etkilerini basit ve uygulanabilir kaynak yönetimiyle azaltıyoruz. Dünyamızın geleceği için yaptığımız tüm bu uygulamalarımızı İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Duyarlı Ol!’ projesi çatısı altında toplayarak, sürdürülebilirlik anlayışımızı tüm çalışma arkadaşlarımız nezdinde iş kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz.”