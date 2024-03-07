Zorlu Enerji'nin hedefi her kademede eşit istihdam

Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, şirketin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alıyor. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ı kapsayan hizmet bölgesinde toplam 198 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren şirkette kadın istihdam oranı yüzde 48 olurken bu oran orta kademe yöneticilerde yüzde 42, üst kademede ise yüzde 45’e ulaştı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’taki yaklaşık 2 milyon aboneye hizmet veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği yaklaşımıyla hareket ediyor. Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasını, toplumsal ve ekonomik hayattaki varlıklarının güçlenmesini hedefleyen şirkette kadın çalışan oranı yüzde 48 oldu. Yalnızca şirket genelinde değil, idareden üst yönetime kadar tüm kademelerde eşit temsiliyete ulaşmayı hedefleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende’nin orta kademe yöneticilerde kadın çalışan oranı yüzde 42, üst kademede ise yüzde 45’e ulaştı.

“Büyüme ve gelişme ancak birlikte başarılır”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, çatısı altında bulundukları Zorlu Enerji’nin, sektörde kendini toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini savunan, bununla birlikte önyargılarla mücadele eden bir şirket olarak konumlandığını, kendilerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir kurum politikası haline getirdiklerini belirten Tunç, “İnsan kaynakları süreçlerimizde şirketimizin her kademesinde eşitlik sağlayıp bunu sürekli olarak korumayı amaçlıyoruz. Yalnızca istihdam tarafında değil; toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın tedarikçilerimizden abonelerimize tüm paydaşlarımızda artması için de çalışıyoruz. Büyümenin ve gelişmenin ancak birlikte başarılacağı inancıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.