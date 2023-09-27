Zorlu Enerji, Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi ile 'Eco Love Fest'e katıldı

Zorlu Enerji kadın kooperatifleri üyelerinin el emeği ürünlerini Eko Kulübesi’nde festival ziyaretçileri ile buluşturdu.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda tüm çalışmalarının odağına sürdürülebilirliği alan Zorlu Enerji, iyi yaşam tutkunlarını ve sürdürülebilirlik perspektifinde değişim oluşturan üreticileri bir araya getiren “Eco Love Fest”e Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’yle katıldı.

Kooperatifler çatısı altında ekonomiye katkıda bulunan kadınlara destek

Verilen bilgiye göre; faaliyet bölgeleri başta olmak üzere kadın kooperatifleri üyelerinin el emeği ürünlerini “Eco Love Fest”teki Eko Kulübesi’nde festival ziyaretçileri ile buluşturan şirket, daha güçlü bir Türkiye için sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ancak kadınların yaşamın tüm alanlarına, özellikle ekonomiye katılımları, üretimde ve iş dünyasında aktif rol almalarıyla mümkün olacağına inanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir kurum kültürü haline getirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Herkes için ‘Eşit Bi’ Hayat’ mümkün diyerek çıktığı yolda cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen şirket, Zorlu Center’da düzenlenen festival aracılığıyla kooperatifler çatısı altında ekonomiye katkıda bulunan kadınlara destek sunmayı amaçlıyor.

“Eco Love Fest”teki Eko Kulübesi’nde geçtiğimiz yıl Alaşehir Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini standında ziyaretçilere sunan Zorlu Enerji, Temiz Hasat Tüketim Kooperatifinin desteklediği üreticilerin kendi topraklarında ürettikleri temiz ve sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayıp sofrasına güvenilir gıda koymak isteyenlerle buluşturdu. Zorlu Enerji’nin Eko Kulübesinde erişteden domates konservesine, nar ekşisine sergilenen el emeği ürünlere ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.

“Eco Love Fest”teki Eko Kulübe’de sergiledikleri temiz ve sağlıklı ürünlerin ziyaretçiler tarafından beğeni topladığını belirten Kerem Avcıergun, şöyle konuştu: “2017 yılında, benim de aralarında olduğum 27 sivil toplum gönüllüsü bir araya gelerek kadınlarımıza hem ekonomik hem de sosyal alanda yer açmak amacıyla Temiz Hasat Tüketim Kooperatifimizi kurduk. Bilgi ve emekleriyle ortak gaye için aynı çatı altında bir araya getirdiğimiz kooperatifimizde önceliğimiz kadın merkezli küçük çiftçi ailelerin kendi topraklarında ürettikleri temiz ve sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayıp sofrasına güvenilir gıda koymak isteyenlerle buluşturmak. Özellikle kırsal bölgedeki kadınlarımızın kendi topraklarında kalarak bir yandan emeklerini değerlendirip çalışma hayatına girerek bilgi ve becerilerini artırmalarına, öte yandan kendileri için nasıl bir gelecek istediklerine bilinçli karar verebilme olanağına sahip olmalarına destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Ekonomimizin güçlenmesi için kooperatiflerin finansal alanda gelişmeye, kadınların ise üretim, istihdam ve girişimci olarak ekonomideki paylarının artmasına bugün daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Zorlu Enerji’nin de bu anlamda bizim yanımızda olması ve ‘Eco Love Fest’ gibi güzel bir platformu açmasını çok kıymetli buluyoruz. Sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda çok önemli bir rol üstlenen Zorlu Enerji’ye verdiği önemli destek için teşekkürlerimi sunuyorum.”