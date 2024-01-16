Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şefkatli ve şifalı elleri, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebi ile yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler zor kış şartlarının başlamasıyla nedeniyle sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Türkiye’ye örnek olan İvrindi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’yle, Ovaköy’de ki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi’yle, Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’yle, Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’yle, VETBÜS’üyle, VETBULANS’ıyla şefkatli veterinerlerin şifalı elleriyle sokak hayvanlarının her daim yanında. Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp, bakımlarını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaban hayvanların da mama bırakılıyor

Ekipler, hem yerleşim yerlerinde bulunan sokak hayvanlarına hem de Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey’in yüksek kesimlerinde yaşamını idame ettiren yaban hayvanlarına zorlu kış şartları boyunca mama ve yem dağıtımı gerçekleştiriyor.