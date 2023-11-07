Zorlu parkurda sonbaharın tonlarını keşfettiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa yürüyüşleri programıyla 150 doğasever, sonbaharın tonlarını zorlu Taraklı Kılavuzlar Karagöl, Acelle parkurlarında keşfetti.

Büyükşehir’in uzman ekipleri Sakarya’nın dört bir yanında doğanın tüm zenginliklerini tabiatseverlerle birlikte keşfe çıktı. 7 hafta süren yürüyüş programının sonuncusu da keyifli bir yolculuğa dönüştü. Yaklaşık 150 vatandaş Taraklı Kılavuzlar, Karagöl, Acellle Yaylalarında zorlu bir parkur bitirdi. 14 kilometrelik yürüyüş boyunca doğada vakit geçirmek ve yaşamak için dikkat edilmesi gereken hususlar ve tabiatın zengin özellikleri anlatıldı. Bir sonbahar gününde tertemiz oksijen alan ve 1350 rakıma kadar çıkıp Sakarya’nın zirvelerini gözlemleyen doğaseverler, bol bol egzersiz ve spor da yaptı. Bu parkurun tamamlanmasıyla 7’inci haftanın sonunda sonbahar yürüyüşleri binin üzerinde katılımcıyla rekor kırdı.