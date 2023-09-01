Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamı genişletilerek, sel hasarları da dâhil edilmeli

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) konusunda değişimlerin olacağı son dönemde sık sık konuşuluyor. Çalışmaların yapıldığına dair bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Hakan Özcan, en önemli değişikliğin ise ZDS’nin kapsamının genişletilmesi ile sel hasarlarının da dâhil edilerek Zorunlu Afet Sigortası’na (ZAS) dönüşümü olacağını belirtti.

1999 Marmara Depremi sonrası 2000 yılında kurulan DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) poliçeleşme oranında yüzde 59’a ulaştı. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra sigorta sektörünün belirli dersler çıkararak; bazı değişiklikler üzerinde çalıştığı gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Özcan, hasar tazminatı aşamasında yaşanan sorunların bir dizi değişikliği zorunlu kıldığını belirtti.

DASK’ın sadece konutlara yönelik olması mağduriyetlere sebep oldu

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında yaraların sarılmasında önemli rolü oldu. Yaklaşık 30 Milyar TL ödeme yapıldığını belirten Doç. Dr. Hakan Özcan, “Tahminler, bu depremin sigorta sektörüne 5 Milyar Dolarlık bir etkisi olacağını gösteriyor ve yaklaşık 1/5’lik kısmını DASK karşılamış durumda. Ancak hasar tazminatı aşamasında yaşanan sorunlar bir dizi değişikliği zorunlu kılıyor. DASK’ın sadece konutlara yönelik olması, eşyaların teminat dışı olması, metrekare birim fiyatının düşük olması ve bu miktarın enflasyona endeksli olmaması sebebi ile, sigortalılar son depremde mağduriyet yaşadılar. Bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığı bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı. Muhtemelen en önemli değişiklik ZDS’nin kapsamı genişletilerek sel hasarlarının dâhil edilmesi ile Zorunlu Afet Sigortası yani ZAS’a dönüşümü olacak” dedi.