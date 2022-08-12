Siemens
SON
DAKİKA
Edirne'ye Bulgar akını, adım atacak yer kalmadı
Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna alacak
İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı
16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri
Büyükçekmece’de motosiklet kazası: 1 ölü
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı.

Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75’e çıkarıldı.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçınan sigorta şirketlerine 60 güne kadar poliçe kesme cezası verilebilecek. Trafik sigortası primlerine ise Eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75’e çıkarıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek. Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve alınan tedbir kararını, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak resmî internet sitesinde ilan edebilecek.

Azami prim tutarlarında artış

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak. Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak.

SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim artırım oranı; otomobil ve kamyonette yüzde 20’ye, motosiklette yüzde 25’e kadar çıkabilecek. Tabloya göre, özel kullanım azami prim artırım oranı; çekiciler için yüzde 2.50, iş makineleri için yüzde 7.50, römorklar için yüzde 25.00, tankerler için de yüzde 10 bin olarak tespit edildi. Tüzel kullanım azami prim artırım oranları; minibüs, otobüs, özel amaçlı araç ve tarım makineleri için yüzde 2.50 kamyon ve çekiciler için yüzde 5 bin olarak uygulanabilecek.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı