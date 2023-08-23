Zuhal Olcay açık hava sahnesinde sevenleri ile buluşacak

İstanbul’un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods, 20 Eylülde Türkiye’nin en başarılı kadın vokalleri arasında yer alan Zuhal Olcay’ı ağırlayacak.

Zuhal Olcay, 20 Eylülde YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı’nda şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Zuhal Olcay, seyircilere açık havada unutulmaz bir gece yaşatacak. Yılların eskitemediği seslerinden Zuhal Olcay, İstanbul’un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods’ta son albümünde yer alan bestelerin yanı sıra "Pervane", "Yine Aşk Var", "Ankara’da Aşık Olmak" gibi gönüllerde taht kurmuş unutulmaz şarkılarını da seslendirecek. Konserin sınırlı sayıdaki biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.