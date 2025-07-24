Zümra Ağdağ'dan Türkiye ikincisi oldu

BİLECİK (İHA) – Bilecikli sporcu Zümra Ağdağ Aslı Önel, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Aslı Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Minikler 40 kilogramda ‘Kumite’ kategorisinde mücadele eden Bilecikli sporcu Zümra Ağdağ, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zümra Ağdağ, antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz eşliğinde İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, sporcunun elde ettiği başarı ve disiplinli çalışmaları hakkında bilgi verilirken, İl Müdürü Ramazan Demir de Zümra’yı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.