5 ilçede kaçak içki ve sigara operasyonu

Tekirdağ’ın 5 ilçesinde polis ekiplerince kaçak içki ve kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda kaçak sigara malzemeleri ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince "kaçakçılık suçlarının önlenmesi"ne yönelik olarak yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bulunan 8 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 106 bin 637 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 paket bandrolsüz tütün, 28 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 26 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik sigara likiti, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 48 şişe (45 litre) gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 6 adet (60 ml) içki kiti ele geçirildi.

Olayda 11 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.