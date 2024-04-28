Sahil yolundaki köprü yenileniyor
Geçtiğimiz gün 'acil yenilenmesi gerekiyor' başlığıyla paylaştığımız Körfezkent Sahil Yolu'ndaki yaya köprüsü yenileniyor.
Yaptığımız paylaşım sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu “Ekonomik ömrü tamamlanmış olan Körfezkent Sahil Yolu'ndaki yaya köprüsünün incelemelerini gerçekleştirdik. İncelemelerimiz sonucunda köprünün yenilenmesi gerektiğini belirledik, konu ile ilgili çalışmalarını hemen başlattık. Hemşehrilerimizin konforu ve can güvenliği önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.