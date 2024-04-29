Belediye Başkanı Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi İnşaatını İnceledi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hafta sonunu saha ziyaretleri ile geçirerek, yapımı devam eden Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını yerinde inceledi. Toplam 13.291 metrekarelik alan üzerine kurulan merkez, gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerini destekleyecek bir dizi imkan sunacak.
Gençlik ve Kültür Merkezi, Silivri'nin gençlerine ve tüm halkına satranç odası, robotik kodlama atölyesi, dijital fotoğrafçılık atölyesi, 408 kişilik çok amaçlı salon, drama ve bale salonu, oyun odaları ve 185 koltuklu nikah salonu gibi çeşitli faaliyet alanları sağlayacak. Bu merkez, gençlerin ilçe dışına çıkmadan eğitim ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor.
Başkan Balcıoğlu, inşaat alanını dolaşırken yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Kültür Merkezimiz, Silivri’de yaşayan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyetler için komşu ilçeleri alternatif görmeyecekleri bir yer olacak Silivri'mize büyük bir değer katacak" dedi.