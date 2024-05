Silivri'de kan donduran cinayet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Silivri’de babasıyla tartışan 22 yaşındaki şahıs önce kendine bıçakla zarar verdi, daha sonra babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, evin arkasında bulunan bir barakada bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı. Olayın ardından O.K. evden kaçarken, anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Kanat’ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Selamet Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında evden kaçan O.K., Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu. O.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.