Başkan Balcıoğlu, Yeni Spor Kompleksi İnşaatını İnceledi

Yeni Mahalle Kiptaş 2'nin karşısında yer alan ve "Spor Adası" olarak adlandırılan bu devasa tesis, 45.000 metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor. Tesis içerisinde üç futbol sahası, iki basketbol sahası, bir kapalı spor kompleksi, bir kapalı tenis salonu, geniş bir otopark ve yaşam alanları yer alacak.

Başkan Balcıoğlu, "Silivri'miz için çok önemli bir yatırım olan Spor Adası, gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimize kaliteli spor hizmeti sunacak. Burası, yediden yetmişe herkesin faydalanabileceği, ailelerin zaman geçirebileceği bir yaşam ve spor alanı olacak," dedi. Bu kompleksin, Boğluca Yaşam Vadisi 4. etap bölgesinde yer alması, çocuklar ve gençler için çeşitli aktiviteler sunması planlanıyor.

Fen İşleri Müdürü Mustafa Tuncay Durgut'tan projenin son durumu hakkında bilgi alan Balcıoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini ve Silivri halkına hizmet vermek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Başkan ayrıca, "Kentimizde yaşayan gençlerimiz için yeni spor ve yaşam alanları oluşturarak onların sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.