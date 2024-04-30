Silivri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Silivri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Silivri’de fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Alipaşa Fabrikalar mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Araçlarda bulunan işçilerden 7’si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre kontrollü sağlandı.

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