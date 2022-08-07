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Doğum günü kutlamasına giden çift ölü bulundu
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Doğum günü kutlamasına giden çift ölü bulundu

Marmarareğlisi'nde doğum günü kutlamalarına katılan çift sabaha karşı ölü bulundu.

Doğum günü kutlamasına giden çift ölü bulundu
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Olay, Marmaraereğlisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy ilçesinde güzellik merkezi bulunan iki çocuk annesi Mehlika Derici ve sevgilisi Selçuk Çetiner, arkadaşlarının doğum günü eğlencesi için gittiği Marmaraereğlisi Aşıklar Tepesi’nde ölü bulundu. Olayda yaşamını yitiren Mehlika Derici, Selçuk Çetiner çiftinin cansız bedenleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma doğum günü kutlamasına katılanların tek tek ifadelerine başvururken, iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Doğum günü kutlamasına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan Derici ve arkadaşlarının mutluluklarından geriye iki sevgilinin olaydan dakikalar önce çekildiği videoları ve fotoğrafları kaldı. Savcılık iki kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili "kaza mı, cinayet mi" sorusunun aydınlatılabilmesi için Mehlika Derici ve Selçuk Çetiner çiftinin telefonlarına el koydu. Olaya ilişkin MOBESE kameraları inceleniyor.

 

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İHA
Editör

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