Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından rütbe terfi listeleri açıklandı. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 19 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 8 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 9 emniyet amiri ve 3 başkomiser bir üst rütbeye terfi etti. Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim de ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne yükseldi.

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  • 22.05.2022 19:18
  • Güncelleme: 22.05.2022 20:02
Emniyette rütbe terfileri açıklandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından rütbe terfi listeleri açıklandı. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 19 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 8 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 9 emniyet amiri ve 3 başkomiser bir üst rütbeye terfi etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından rütbe terfi listeleri açıklandı. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Eke, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serkan Kılınç, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Güngör, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca, İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Göksel Önder, Deniz Limanı Şube Müdürü Songül Güler, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü Seval Erdem Gürdoğan, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü, Selma Gençkaya, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Yusuf Burak Güler ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gülpınar Adir, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Şile İlçe Emniyet Müdürü Hazım Gümüş, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rahmi Odabaşı ve Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir üçüncü sınıf emniyet müdürlüğünden ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne yükseldi.

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Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Banu Ördek, Personel Şube Müdürü Murat Özburun, Trafik Tescil Şube Müdürü Hülya Yalım ile Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğba Ördek, Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Baysal ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Muhammet Ahmet Katipoğlu dördüncü sınıf emniyet müdürlüğünden üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hasan Tahsin Mutaf, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Halil Çetinkaya, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Kubilay Akbaş, Koruma Şube Müdür Yardımcısı Ali Osman Serhatoğlu, Göçmen Kaçakçılığına Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Çiçek, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdür Yardımcısı Hilal Bahadır ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Lütfü Çakıroğlu ile Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kaya ve Avcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sami Pektaş emniyet amirliğinden bir üst rütbeye terfi ederek dördüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

SHA Editör
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