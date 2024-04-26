Eşsiz ekran deneyimi sunan Excalibur monitörler ile profesyoneller ve oyun tutkunlari fark oluşturuyor

Oyun oynamanın keyfini doyasıya yaşamak, işlerini ve çalışma deneyimini daha verimli hale getirmek isteyen kullanıcıların ortak ihtiyacını güçlü monitörler oluşturuyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, güçlü donanımları trend tasarımlarla buluşturduğu kavisli ekrana sahip Excalibur 23.8”, Excalibur 27” ve Excalibur 31.5” monitörlerle hem profesyonellerin hem de oyun tutkunlarının ihtiyaçlarını aynı anda karşılıyor.

Tasarım dünyasının profesyonelleri ve oyun tutkunlarının beklentilerini karşılayacak tüm ihtiyaçlar Excalibur monitörlerde kullanıcılarla buluşuyor. Daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performans sunan Excalibur monitörlerde oyunlar daha keyifli, çalışmak çok daha verimli oluyor. Excalibur 23.8” ile Excalibur 27” monitörler, 200 Hz ekran yenileme hızıyla farkını ortaya koyarken, kullanıcıların da tüm detaylara hükmetmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra daha geniş bir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için üretilen Excalibur 31.5” monitör, 240 Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve HDR 10 desteği ile performansta zirveyi hedefleyen kullanıcıların başlıca tercihi oluyor. Kavisli ekran tasarımları sayesinde oyuncuların ve tasarımcıların odaklanmasını kolaylaştıran monitörler, üstün özellikleri sayesinde kullanıcılarının her zaman bir adım önde olmasını sağlıyor.

Excalibur monitörler renklerin en canlı ve en net halini sunuyor

Gerek profesyonellerin gerekse oyun tutkunlarının bir monitörden bekledikleri canlı renkler, net detaylar ve hızlı performans oluyor. Canlı ve zengin renklerin en net halini sunan, kullanıcılara oyunun içerisinde olma deneyimini yaşatan Excalibur monitörler, tüketicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynama deneyimini bir bütünlük içerisinde sunabilen Excalibur monitörler, pek çok ekran teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Monitörlerde bulunan AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri sayesinde görüntülerde oluşabilecek bozulmaların önüne geçiyor. Kullanıcıların yüksek performansı deneyimlerken göz sağlığını da önemseyen Excalibur monitörler, düşük mavi ışık teknolojisi (Low Blue Light) ile ekrandan gelen zararlı ışınları engellerken, titreme önleyici özelliği (Anti Flickering) ile arka planda oluşan titreşimleri önlüyor. Bu sayede gözdeki yanma hissi azalırken, arka planda oluşan titreşimleri engellenerek göz sağlığında oluşturan olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Casper excalibur monitörlerin dikkat çekici 6 özelliği

Tüm kullanıcılar için en ideal seçeneklerden olan ve üstün teknolojik özelliklerinin yanı sıra premium tasarımıyla hem oyun tutkunlarına hem de profesyonellere hitap eden Excalibur monitörlerin cezbedici birçok özelliği bulunuyor.

Üstün ekran yenileme hızı ve tepki süresi: Yapılan her işe %100 entegre olacak şekilde akıcı ve hızlı hareket imkanı sağlayan Excalibur monitörler, en zorlu oyunlarda bile kullanıcıların hep bir adım önde olmasını sağlıyor. 200 ve 240 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms ekran yenileme süresiyle birlikte rakiplerinden farkını ve her şartda üst düzey ekran deneyimini kullanıcılarına sunuyor.

Kavisli ekran: 1500 mm yarıçapa sahip eğim ile tasarlanan Excalibur monitörlerle, oyun ve profesyonel işlerin tamamında gerçek üstü bir deneyim elde edilebiliyor. Görüş açısına uygun ekran yapısı sayesinde ekran kullanımınız daha verimli ve uzun süreli olacaktır.

Üstün ekran teknolojileri: Monitörlerde bulunan AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri sayesinde görüntülerde yırtılma, takılma veya komut gecikmesi olmadan olağanüstü bir deneyim sağlanıyor.

Zengin bağlantı portları: Bir monitörün sahip olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve Display portu (DP) ile kaliteli bağlantılar gerçekleştirmek Excalibur monitörlerle mümkün.

Canlı renklerin en net hali: 16.7 milyonluk geniş renk skalası, 3000:1 kontrast oranı, 300 NIT parlaklık oranlarıyla birlikte Excalibur monitörlerle en üstün hıza en canlı renklerle ulaşılabiliyor. Excalibur monitörler, kullandığı HDR 10 teknolojisi sayesinde görüntüye kazandırdığı derinlik etkisi ve binlerce renk tonu arasından gerçeğe en yakınını sunmasıyla kullanıcılarına en başarılı renk deneyimini yaşatıyor.

Modern hatların eşsiz uyumu: Kalın çerçeveli ve kalın gövdeli ekranlara kıyasla 3 kenarı çerçevesiz ultra ince tasarım ile üretilen Excalibur monitörler, geniş görüntüleme alanı ve modern tasarımı eşsiz bir uyum içinde sunuyor.