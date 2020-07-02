Gümüşyaka sahilinde bir erkek cesedi bulundu
Silivri'nin Gümüşyaka mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti ve ölüm sebebi için soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Gümüşyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre , sabah saatlerinde denize gitmek isteyen vatandaşlarca kıyıda hareketsizce yatan şahsı görenler durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrol sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
60/65 yaşlarında erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmaması ve bölgede tanınmaması üzerine şahsın kimlik ve gerçek ölüm sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.
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