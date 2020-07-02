Gümüşyaka sahilinde bir erkek cesedi bulundu

Silivri'nin Gümüşyaka mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti ve ölüm sebebi için soruşturma başlatıldı.

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  • 02.07.2020 11:11
  • Güncelleme: ..
Gümüşyaka sahilinde bir erkek cesedi bulundu
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı -

Olay, sabah saatlerinde Gümüşyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre , sabah saatlerinde denize gitmek isteyen vatandaşlarca kıyıda hareketsizce yatan şahsı görenler durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrol sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

60/65 yaşlarında erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmaması ve bölgede tanınmaması üzerine şahsın kimlik ve gerçek ölüm sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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