İki tır çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

TEM otoyolunda aynı istikamette olan iki tır çarpıştı. Kazada, tırlar kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM otoyolu Çerkezköy mevkisinde meydana geldi. Edirne yönüne seyir halinde olan Şaban Güven yönetimindeki 39 NJ 499 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette olan Ahmet Aydoğan idaresindeki 10 AAN 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle iki tır da sürüklenirken, ortalık savaş alanına döndü.

Kazayı görenler durumu hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şaban Güven ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yola ise tırlardan akan mazot ve yağ döküldü. İtfaiye ekipleri tarafından başka bir kazaya neden olmaması için yol yıkandı.Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.