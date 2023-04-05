İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, BTK'nın sosyal medya düzenlemesini eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Düzenlemeye göre artık sosyal medya platformları, kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Peki nasıl iletecek? Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek” diyerek Bilgi Teknoloji Kurulunun (BTK) sosyal medya düzenlemesini eleştirdi.

Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Akşener, seçimlere 39 gün kala Bilgi Teknoloji Kurulunun (BTK) yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe aldığını hatırlatarak, “Bu düzenlemeye göre artık sosyal medya platformları, kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Peki nasıl iletecek? Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Bir soruşturma bahanesi bulmak yeterli olacak. Yani bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi ’Şu kişi hakkında soruşturma var. Bana bilgilerini verin’ dediğinde o bilgiler derhâl iletilecek. Bu şekilde yargı önünde suçu ispatlanmamış kişilerin tüm şahsi bilgileri talep edilebilecek. Düzenlemenin ilgili kısmı aynen şöyle diyor: ’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve bu kapsamda içerik oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler.’ Yani mesela gerçek enflasyon verilerini inceleyen ENAG, ’yanıltıcı bilgi yaymaktan’ susturulacak. Üstelik sadece ENAG değil, ENAG verilerini paylaşan hesaplar da susturulacak” diye konuştu.

Meral Akşener, Sinan Ateş cinayetine değinerek, “Verdiği hiçbir sözü tutamayan, mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını kollayan, Sinan Ateş’in katillerine göz yuman zalim bir iktidar, sorumsuz bir iktidar, korkak bir iktidar. Ve artık vaktini çoktan doldurmuş, son kullanma tarihi geçmiş bir iktidar” dedi. “Hiç merak etmeyin, Recep Bey’in yapamadığını biz yapacağız” diye devam eden Akşener, “Onun tutamadığı sözü biz tutacağız. Ne olursa olsun Sinan Ateş’in kanını yerde bırakmayacağız. Katiller cezasını çekecek. Azmettirenler cezasını çekecek. Yataklık edenler cezasını çekecek. Bu işin üstünü örtmeye kalkışanlar da cezasını çekecek” ifadelerini kullandı.