Kamyonların 15 Nisan'a kadar İstanbul ve Ankara istikametinde ilerlemesine izin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara’da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici, tanker cinsi araçların 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar söz konusu şehirler istikametinde ilerlemesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar; İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.