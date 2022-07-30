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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi
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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri ayçiçeği tarlasında hasat dönemine yaklaşmış 208 bin kenevir bitkisini ele geçirdi. Yapılan tespitlerden sonra sökülerek toplanan kenevirler jandarma tarafından imha edildi.

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuyla Mücadele faaliyetleri çerçevesinde dron kullanılarak gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında Babaeski ilçesi Nadırlı köyü bölgesinde H.K. isimli şahsa ait 19 dönümlük tarlada ayçiçeklerin arasına ekilmiş halde 208 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan tespitlerden sonra sökülerek toplanan kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gözetiminde jandarma tarafından imha edildi.

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İHA
Editör

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