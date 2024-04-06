Sındırgı'da geleneksel ümmet iftarı yapıldı

Sındırgı ilçesinde Kadir Gecesinde STK’ lar tarafından Ümmet İftarı Şerif Paşa Camii avlusunda gerçekleştirildi. İftara katılanlara simit, ayran, hurma ve su ikram edildi.

Geleneksel hale getirilen Ümmet İftarına ilgi yüksek oldu.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar, yer sofrasındaki simit, hurma, ayran ve çorba ile iftar yaptı.

İftara katılanlar, tarihi camide hep birlikte akşam namazını ve teravih namazını eda etti.

Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel “ Bugün ümmet iftarındayız. Mazlum coğrafya da ümmetin bütün renklerinin buluştuğu ümmet iftarıyla, tokların, açların halinden anlayabilmesi için bir farkındalık oluşuyor. Bugün bir simit, bir hurma, su ve ayranla açacağımız iftar, Aslında çok önemli. Bu gün çokça eleştirilen zengin sofralarındaki israfa da dikkat çekecek. Rabbim eziyet altındaki tüm Müslümanlara bir an önce kurtuluşu nasip etsin” dedi.