YÖK ile BTK arasında yapay zeka alanında iş birliği protokolü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında yapay zeka alanında çalışmalar yaparak, iş birliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi 2024", Ankara’da BTK merkez binasında başladı. Zirve öncesinde YÖK ile BTK arasında yapay zeka alanında çalışmaları ve iş birliğini artırmak amacıyla bir protokol imzalandı. Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zeka teknolojilerinin dünya genelindeki ekonomik büyüklüğünün bu yıl 250 milyar doları aşması, 2030 yılında ise 1,8 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü söyleyerek, "Sağlıkta tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinde, ulaşımda sürücüsüz araç teknolojilerinde, ekonomide finans sektöründeki müşteri hizmetleri ve dolandırıcılık tespiti konularında, hukukta, tarımda, eğitimde, mimaride, neredeyse hayatımızın her safhasında kullanılıyor. Sesli asistanlar, dil çevirileri, öneri sistemleri, navigasyon, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, e-ticaret ve yardımcı robot uygulamalarıyla günlük hayatımızda yer alıyor. Kısacası yapay zeka teknolojileri, bir insanın yapabileceği birçok görevin daha fazla veriyle daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyor" diye konuştu.

"Sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor"

Yapay zeka projelerinin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için güçlü bir siber güvenlik altyapısına da ihtiyaç olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef yapay zekaların sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor. Artık enerji, bankacılık ve finans, ulaşım ve iletişim altyapılarına zarar vermeyi hedefleyenler, bilinçli organize saldırılarını ilk ve yoğunluklu olarak internet aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü maliyeti düşük olan siber saldırıların tahribatı çok daha büyük olabilmektedir. Bu yeni teknoloji, beraberinde çok büyük riskleri de getiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dijital alanda güvenliğini sağlamaya odaklandık. Siber güvenlik konusunda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri kurarak, siber tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Gururla altını çizmek istiyorum ki tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ’Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule’ gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar kendi yazılımlarımızla sayısız siber saldırıyı engelledik."

"193 ülke arasında ülkemiz 47. sıradadır"

Oxford İnsight’ın 2023 yılında hükümetlerin kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımı açısından ne kadar hazır olduğunu ortaya koymak amacıyla yayınlamış olduğu "Hükümet Yapay Zeka Endeksi" raporu hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"193 ülke arasında ülkemiz 47. sıradadır. Güney ve Orta Asya ülkeleri arasındaki sıralamada ise 2. sıradadır. Ülkemizde yapay zeka teknolojisine ilişkin girişimler de hızla artmaktadır. TÜİK 2023 verilerine göre ülkemizde 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5’i yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü, belirlediği beş alanda ’Yapay Zeka Ekosistem 2023’ çağrısında bulunmuştur. Bu çerçevede 17 proje destek almıştır."

"Yapay zeka olmadan 5G şebekesinin tam ve etkin bir şekilde çalışmasını bekleyemeyiz"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da, hızla büyüyen teknoloji dünyasında bugün konuşulan temel başlığın yapay zeka olduğunu belirterek, "Yapay zeka, sürücüsüz arabaların, akıllı binaların, medikal robotların, akıllı eğitim sistemlerinin ve daha birçok uygulamanın geliştirilmesinde kullanılıyor. Üretim alanında kullanıldığında otomasyonun yanı sıra daha akıllı, hızlı ve ucuz süreçler kullanılmasını, dolayısıyla verimliliğin artırılmasını sağlıyor. Sahip olduğu bu potansiyelle de ekonomik gelişmeyi artırabilecek bir alan olarak görülüyor" dedi.

Yapay zekanın akıllı cihazları ve özellikle bilgisayar programlarını geliştiren bir sanat ve bilim olarak kabul edildiğini ifade eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Yapay zeka algoritmaları veri sınıflandırması sürecine yardımcı olarak iş süreçleri için takip edilebilirlik sağlarken, diğer taraftan maliyetleri ve harcanan zamanı da azaltıyor. Günümüzde yapay zekanın popülerliği yeni çağın temeline oturan bulut bilişim teknolojisine olan ilginin de artmasına sebep oluyor. Yapay zeka verileri işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürürken, bulut bilişim de bu verilere erişim ve depolama sağlıyor. Yapay zeka olmadan 5G şebekesinin tam ve etkin bir şekilde çalışmasını bekleyemeyiz. 5G ve yapay zeka birlikte çalışarak, birbirini besleyerek başka teknolojilerin gelişmesine katkı sağlıyor. 5G sayesinde etkileşimli cihaz sayısı artıyor ve iletişim çok daha küçük gecikmeli sürelerde sağlanıyor. Yapay zeka gibi ileri teknolojiler iş dünyasını ve kişisel yaşamımızı dönüştürürken, siber tehditlerin de aynı hızla artmasına sebep oluyor. Bu nedenle yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, siber saldırılara karşı korunmamız için kritik önem taşıyor. Bizler de bunun farkında olarak çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz."

"Yükseköğretim sistemimizi yaşanan dönüşüm sürecine adapte edebilmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son yıllarda başta yapay zeka olmak üzere dünyada dijital teknolojilerde büyük gelişmeler ve dönüşümler yaşandığını vurgulayarak, "Her geçen gün yeni teknolojilerin ortaya çıkışına ya da mevcut teknolojilerin yeni bir boyuta taşındığına tanıklık ediyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak bu süreçleri çok yakından takip ediyor ve yükseköğretim sistemimizi yaşanan dönüşüm sürecine tam anlamıyla adapte edebilmek adına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Dijital dönüşümün, yüksek teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana çıktığı günümüz dünyasında çok sayıda farklı kaynaktan elde edilen büyük veriyi eğitimde, eğitimde ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğrencilerin meslek seçimi, kontenjanların belirlenmesi ve dağıtımı, eğitim kalitesinin ve performansının artırılması gibi pek çok alanda kullanmamız mümkün olacaktır. Pilot üniversitelerdeki uygulamaların istenen sonuçlara ulaşmasından sonra projenin ülkemizdeki bütün üniversitelerde hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Zirvesi 2024’e protokolün yanı sıra yapay zeka alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, üniversite öğrencileri ve gençler katıldı. Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından üniversiteli gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.