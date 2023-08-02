100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu tüm heyecanıyla devam ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna; Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları 2023 takviminde Elit Erkekler 2.2 kategorisinde düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun ikinci etabı olan 89,4 km’lik Amasya-Havza etabı sona erdi.

Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yapmış ve Cumhuriyetin temellerini oluşturan ilk kurtuluş belgesi “Amasya Genelgesi”nin yazıldığı Amasya’da bulunan Milli Mücadele Müzesi önünde başlayan yarış yaklaşık 2 saatin ardından Havza Atatürk Evi önünde son buldu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan etapta bisikletçiler sıcak hava ve rüzgâra karşı 89,4 km pedal çevirdi.

İlk etabın galibi Ahmet Örken, tarihe geçti

Tarihi yarışın ilk etabı Sivas-Amasya etabının galibi olan Spor Toto Bisiklet Takımı’ndan Ahmet Örken, Amasya - Havza etabında sarı mayoyla mücadele etti. Ahmet Örken, Türk bayrağını da etap boyunca taşıma onurunu yaşadı.

Emin Müftüoğlu: “Türk bisikleti altın çağını yaşıyor”

Yarışın ardından konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turumuzun ilk etabını sorunsuz geride bıraktık. Halkımız, yol boyunca ilgisini ve heyecanını eksik etmedi. Ayrıca Sivas-Amasya etabını birincilikle tamamlayan Ahmet Örken’e özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu galibiyet sayesinde olimpiyat yolunda oldukça kritik puan topladık. Kendisi hem sarı mayonun hem de Türk bayrağımızın sahibi oldu. Ahmet Örken ve diğer sporcularımız bir kez daha gösteriyor ki Türk bisikleti altın çağını yaşamaya devam ediyor. Yarışan, mücadele eden ve ter akıtan tüm bisikletçilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Amasya - Havza Etabı’nın galibi: Özbekistan Milli Takımı’ndan Dmitriy Bocharov oldu

Dünyanın dört bir yanından gelen 100 bisikletçinin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen bisiklet turunun ikinci etabı da halkın yoğun ilgisiyle sona erdi. Milli mücadelenin temel taşlarından olan Amasya’dan pedal basmaya başlayan bisikletçiler Havza’da kıyasıya geçen mücadelenin ardından finişe vardılar. Dmitriy Bocharov, Natnael Berhane ve Hassan Sefollahifard ise aynı anda finişe girdiler. Bisikletçilerin hemen ardından peloton toplu şekilde finişe girdi. Özbekistan Milli Takımı’ndan 21 yaşındaki Dmitriy Bocharov, 2 saat 12 dakika 58 saniyelik derecesiyle 2. Etabı ilk tamamlayan isim olurken, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nden Natnael Berhane ikinci ve MES Sungun Azad takımından Hassan Seyfollahifard üçüncü oldu. Etap sonunda sarı mayonun sahibi Ahmet Örken olurken Türk bayrağını üçüncü etapta da taşıyacak. Etabın en sprinter bisikletçisi Dmitriy Bocharov, yeşil formayla mücadele etmeye hak kazandı. Khalil Khorshid ise yarın başlayacak Havza-Samsun etabında kırmızı mayoyla pedal çevirecek. Etap boyunca bisikletçiler toplam 1.262 mt irtifa kazandı.

Yarışın 3.Etabı, 3 Ağustos’ta 135,4 km mesafede Havza-Samsun etabı olacak. Havza’da Atatürk Evi önünden 09:00’da start alacak yarış, Samsun’da bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde yaklaşık 12.25’te sona erecek.

UCI Kıta Takımları, Milli Takımlar ve Kulüp Takımlarının katılacağı 100. Yıl Bisiklet Turu’nda; 16 takımdan 100 bisikletçi, Sivas’tan Ankara’ya Cumhuriyetin yolunda tarihin izinde 784 km pedal çevirecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonu ile düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Cumhurbaşkanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Valilikleri, Belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kamu Kurum Kuruluşları ile Shimano Türkiye’nin destekleriyle Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi start alan yarış; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden 5 Ağustos, cumartesi günü Ankara’da Cumhuriyet’in kurulduğu I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde son bulacak.