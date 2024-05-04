Galatasaray ile Sivasspor 36. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 36. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 93 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

36. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Son 22 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

Evinde yenilmiyor

Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 34 maçta kalesinde 21 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18’inde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi krallık yarışında zirvede

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig’de son 6 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 30 maçta oynayan Icardi, 21 gol kaydetti ve krallık yarışında 21 golle zirvede yer alıyor.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da, Sivasspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Süper Lig puan rekorunu kırabilir

Galatasaray geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-0’lık skorla yenerek puanını 93’e çıkardı ve 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe’ye ait Süper Lig puan rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında galip gelmesi yada berabere kalması durumda bir sezonda Süper Lig’de puan toplama rekorunu kıracak.

Okan Buruk ile Bülent Uygun 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor’un başındaydı. Bu maçlarda Buruk’un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.