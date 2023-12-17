136 yıldır ayakta, çakılı bir tek çivisi bile yok

Bursa’da 136 yıldır ayakta duran çivisiz cami, ihtişamıyla dikkat çekiyor. 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından çivi çakılmadan yapılan cami, günümüzde de vatandaşlara hizmet ediyor. Bursa’nın İznik ilçesinin Elmalı köyünde bulunan çivisiz cami, 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından inşa edildi. Çentik yöntemiyle büyük bölümü meşe ağacı kullanılarak yapılan 150 metrekarelik ahşap camiyi Türkiye’nin başka coğrafyalarından gelen vatandaşlar da ziyaret ediyor. Çivisiz caminin yerine 1871’de yapılan mescit yangında küle dönünce, çentik yöntemiyle bu cami inşa edildi. 1947 yılında ufak bir ilave yapılan çivisiz cami, 2014 yılında Bursa Valiliği tarafından restore edildi. 2004 yılında Elmalı Mahallesi’ne yeni bir cami yaptırılsa da, çivisiz cami yazları hizmet veriyor. Isıtma sistemi olmadığı için kışın yeni cami kullanılıyor. Çivi kullanılmadan inşa edilen bu cami, 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından yapılmış. Büyük bölümü 93 adet meşe ağacı ile yapıldığı ile biliniyor. İznik turizmi açısından önemli bir yer olan Elmalı çivisiz ahşap cami gelen ziyaretçiler ibadet edip yıllardır ayakta duran camiyi gezdiler.