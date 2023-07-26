Ağır sınıf insansız kara aracı 'ALPAR' IDEF'te görücüye çıktı

Muharebe sahasında personel riskini azaltmak, sahadaki personel sayısını düşürmek, görev başarısını artırmak, insansız hava araçları ve muharebe sahasındaki diğer unsurlar ile haberleşerek etkinliği artırmak için geliştirdiği insansız kara aracı ’Alpar’ IDEF’23’te sergilendi.

Türkiye’nin global kara sistemleri üreticisi Otokar bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Savunma Sanayi Fuarı IDEF’23’te yeni teknoloji ürünlerini tanıttı. İlk ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR ziyaretçilerin ilgisini çekti. Otonom ve yapay zeka sistemlerle muharebe sahasında personel riskini azaltmak, sahadaki personel sayısını düşürmek, görev başarısını artırmak, insansız hava araçları ve muharebe sahasındaki diğer unsurlar ile haberleşerek etkinliği artırmak için çözüm olarak geliştirilen ALPAR, otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabiliyor.

"ALPAR uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor"

Otokar Paletli Araçlar Sistem Yöneticisi Barışhan Demir insansız kara aracı hakkında bilgi verdi. Demir, "Alpar insansız kara aracımız, Otokar’ın ilk insansız kara aracıdır. Tamamen insansız görevlere uygun olarak hazırlanmıştır. Bu ağırlık sınıfında Türkiye’nin ilk aracıdır. Aracımız yaklaşık 3 ton faydalı yük kapasitesine sahip olmakla birlikte toplam 15 tona kadar çıkabilen bir ağırlığa sahiptir. Aracımız uzaktan kumandalı bir şekilde kontrol ediliyor. Otonomi faaliyetlerimiz de sürüyor. Otonomi faaliyetleri kapsamında eve dönüş, belirtilen rotalarda hareket ya da etrafın 3D olarak modellenmesi gibi pek çok görevi yapıyor. Aynı zamanda araçta seri hibrit tahrik sistemi bulunmaktadır. Bu sayede elektrik motorlarıyla yüksek kapasiteli bataryaları ile birlikte sessiz intikal ve sessiz gözetleme moduna sahip olacaktır. Araçta bulunan platformda daha küçük boyutlarda göreve uygun bir robot çıkmaktadır" dedi.

Bünyesinde mini insansız kara aracı taşıyabiliyor

İnsansız olarak tasarlanmış ilk ağır kara aracı olan ALPAR, Türkiye savunma sanayisi için bir ilk olma özelliğini taşıyor. Silahlı Kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere, muharebe sahasında insanlı ve insansız unsurlarla beraber görev icra edebilecek şekilde insansız bir platform olarak geliştirilen ALPAR’ın, 15 ton azami yüklü ağırlığı bulunuyor. Düşük termal izi, uçakta taşınabilme özelliği ve hızlı değiştirilebilen batarya altyapısı ile dikkat çeken ALPAR, bünyesinde taşıyabildiği bir mini insansız kara aracı sayesinde görev kabiliyetini de artırıyor. İleri keşif, gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, lojistik destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir tasarıma sahip olan ALPAR’ın çevre algılama ve karar verme algoritmaları yerli imkânlarla geliştirildi. Seri hibrit elektrikli tahrik yapısıyla tamamen sessiz görev yapabilen ALPAR, Otokar tarafından geliştirilen Adaptif Sürüş Destek Sistemleri’ni üzerinde barındırıyor. Otokar, IDEF’te ALPAR aracının keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilmiş varyantını Aselsan 25mm NEFER L kule ve Aselsan’nın diğer görev ekipmanları ile sergiliyor.