Akbank genel müdürlük binasında yenilikçi dönüşüm hareketi başladı

Akbank, genel müdürlük binasında kapsamlı bir mimari dönüşüm hareketini başlattığını duyurdu. Bankanın köklü ve dinamik yapısını, teknoloji ve yenilik odaklı çalışma modelini ve ilkeli ve sürdürülebilir bankacılık anlayışını yansıtan bu dönüşümle, Akbanklılara yeni nesil bir çalışma alanı sunuluyor.

Akbank, dinamik, yenilikçi, şeffaf ve sürdürülebilir bir genel müdürlük merkezi dönüşümü ile bankanın köklü değerlerinin ve vizyoner bakış açısının bir temsilini inşa ediyor. Bu yıl tamamlanması planlanan mimari dönüşüm projesiyle, banka örnek gösterilecek çalışma alanlarından birini Türkiye’ye kazandıracak.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Akbank’ta şubelerimizin ve çalışma ofislerimizin mimari dönüşümü, bankamızın kültürünün ve değerlerinin bir yansımasıdır. Bu dönüşümün temelinde, şeffaf, yenilikçi, iş birliğine dayalı çalışma ortamları, sanatın ilham verici gücü, teknoloji ve inovasyonun getirdiği olanaklar, sosyal ve insan odaklı alanlar ve sürdürülebilirlik ilkeleri yatıyor. Bu bakış açısıyla, önce şubelerimizin mimari dönüşümünü gerçekleştirdik ve geleceğin bankacılığını bugünden şubelerimizde deneyimlenebilir kıldık. Şimdi de genel müdürlük merkezimizde Akbanklıların iyi olma hali ve memnuniyeti, müşteri deneyimindeki kalite ve etkinlik, toplum ve çevre için oluşturduğumuz değerler odağında yeni bir dönüşüme imza atıyoruz. Bu çalışmalarımızla bir kez daha gösteriyoruz ki, banka olarak sadece bankacılık hizmeti sunmuyor, aynı zamanda yaşamı ve iş dünyasını şekillendiren bir güç olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

İş birliğine ve etkileşime açık alanlar

Yapılan açıklamaya göre bankadaki mimari dönüşümle, iş birliğini ve etkileşimi artıran, birlikte çalışmayı, yeni fikirler üretmeyi kolaylaştıran alanlar oluşturuluyor. Esnek kullanıma uygun ve sanat ile zenginleştirilen yeni tasarım, Akbanklıların üreticiliğini destekliyor, daha verimli, aynı zamanda daha keyifli çalışabilmeleri için yeni alanlar sunuyor.

Sanatla ilham veren bir mekan

Uzun yıllardır sanatın güçlü destekçisi olan banka, sanatı iş ortamına entegre ederek Akbanklılara ilham veren bir atmosfer sunmayı hedefliyor. Girişten itibaren göze çarpan sanat eserleri, binanın her köşesinde estetik bir deneyim sunuyor. Bankanın yenilenen binasında Refik Anadol’un bankaya özel tasarlayacağı bir eseri de bulunacak.

Geleceğin iş ortamı

Dönüşüm projesinde ileri teknolojiler ve inovasyon önemli bir yere sahip. Tasarlanan alanlar, çağın gereksinimlerine uygun şekilde bağlantılı teknolojiler ile donatılıyor. Birbirine dijital araçlarla bağlı alanlar bankanın merkezinden dünyanın dört bir yanında profesyonellerle ortak çalışma imkânı sağlıyor.

Sosyal ve insan odaklı dönüşüm

Akbanklıların iyi olma halini ön planda tutan banka, bu dönüşüm sürecinde de sosyal alanlara ve ergonomik düzenlemelere özel önem veriyor. Hibrit çalışma modeli ekseninde bankanın ofisleri ev konforuna taşınırken, farklı nesillerin bir arada çalışabileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturuluyor.

Aynı zamanda bu alanların sağlıklı yaşam tarzını destekleyici olması için yüksek hava kalitesi ve uygun sıcaklık seviyesinin sağlandığı, gün ışığından maksimum seviyede yararlanılan, ergonomik mobilyalarla vücut sağlığının desteklendiği bir çalışma ortamı sunuluyor.

Banka, sürdürülebilir bir değer oluşturuyor

Banka, tüm çalışmalarında olduğu gibi mimari dönüşüm projesinde de sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alıyor. Tüm süreçlerde geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına özen gösteriliyor. Sürdürülebilirlik esaslı bir dönüşüme imza atılıyor. Ayrıca alanında öncü bir ileri dönüşüm projesi ile de mimari dönüşüm hareketi çocukların ve gençlerin geleceğine değer sunan, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir çalışma ile desteklenecek.