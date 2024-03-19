Minik öğrencilerden ormandaki kuşlara renkli yuvalar

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce Balıkesir İli Edremit İlçesindeki Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden 32 öğrenciyle, kuş yuvası boyama etkinliği düzenlendi.

Minik öğrencilerden ormandaki kuşlara renkli yuvalar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce Balıkesir İli Edremit İlçesindeki Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden 32 öğrenciyle, kuş yuvası boyama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik süresince, Orman İşletme Müdürlüğü personelince, öğrencilere Orman Genel Müdürlüğünce çocuklar için hazırlanmış olan, orman dostları çizgi filmi eşliğinde, orman sevgisi, ormandaki yaban hayatı, ormanların hayatımızdaki önemi ve ormancılık mesleği hakkında bilgiler paylaşılırken, sincap dergisi dağıtıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Öğrencilerin boyamış olduğu kuş yuvaları Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlara asılacak.