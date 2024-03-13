Asfalt işçilerinin Ramazan ayında 200 dereceyi bulan sıcaklıkta ekmek mücadelesi

Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri bünyesinde çalışan asfalt işçileri, asfaltın serilmesi sırasında yaklaşık 200 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen oruç ibadetini yerine getirirken, ekmek parası kazanmanın da mücadelesini veriyor.

Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri bünyesinde çalışan asfalt işçileri, ramazan ayında asfaltın serilmesi sırasında yaklaşık 200 dereceyi bulan sıcaklıkta ekmek parası kazanmanın mücadelesini veriyor.

80 ile 200 derece sıcaklıkta eritilen asfalt yollara döküyor.

Kamyonlarla getirilen asfalt karışımlarının dökülmesinden sonrada serpme işlemi de işçileri bir hayli zorluyor. Ortalama 20-25 derece hava sıcaklığı, ilaveten zeminin ısınmasıyla birlikte dayanılması güç bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Makineyle serilmesi mümkün olmayan yerlerde ise malzeme elle seriliyor. Serme işlemi başladığında da kesinlikle ara verilmemesi, sericinin son derece hızlı ve sabit hareket etmesi gerekiyor. Bu işte kürekçi ve tırmıkçılara büyük görev düşüyor. Karışım yola serildikten hemen sonra da sıkıştırma işlemi yapılıyor. Silindiraja başlandığında, karışımın sıcaklığı düşmeden sıkıştırmanın tamamlanması gerekiyor. Bütün bu çalışmalar, teknik imkanlara rağmen insan gücüne dayanıyor.

İnegöl’de ise sıcak hava nemle birleşince daha fazla hissediliyor. Yüksek sıcağa rağmen oruç ibadetini yerine getiren işçiler, günde en az 8 saat güneşin altında kavurucu sıcakta çalışıyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen asfalt yama çalışmalarına devam ettiklerini belirten asfalt işçisi Yusuf Duman, "Hava zaten sıcak, asfalt da. Allah yardımcımız oluyor zaten. 200 derece asfalt var. Ona göre ibadetimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. 3 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Ramazanda tabii zorluklar oluyor. Her işte olduğu gibi bu işte de zorluk oluyor ama Allah yardımcımız oluyor" dedi.