Ataşehir'de 'Kardeş Kültürlerin Festivali' 16 Eylül'de başlıyor

Ataşehir Belediyesi’nin farklı türden müzikleri İstanbullularla buluşturduğu “Kardeş Kültürlerin Festivali”nin sekizincisi 16 Eylül akşamı başlıyor. Dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak olan Festivalde, Gülşen’den Edis’e, Duman’dan Gazapizm’e, Arif Sağdan’dan Mustafa Ceceli’ye, Niyazi Koyuncu’dan Tan Taşçı’ya kadar birbirinden değerli 19 sanatçı ve grup bir araya gelerek müziğin coşkusunu Ataşehir’e taşıyacaklar.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek “Kardeş Kültürlerin Festivali” için geri sayım başladı. 9 gün boyunca 8 ayrı mahallede 19 sanatçı ve grubun katılacağı festival, Ataşehir’de müzik dolu bir atmosfer oluşturacak. 16 Eylül’de müzikseverlerle buluşacak festivalin açılış konserinde Gülşen sahne alacak. Konser, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’da başlayacak.

Ataşehir’de heyecan verici bir müzik şöleni yaşatmak istediklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “16 - 24 Eylül tarihleri arasında ilçemizin farklı noktalarında düzenleyeceğimiz festivalimiz, halkımıza bu yıl da tadına ve seyrine doyulmayacak anlar yaşatacak. Müziğin, insanlığın ortak dili ve mirası olduğu görüşünü benimseyerek festivalimizde birbirinden değerli 19 sanatçı ve müzik grubunu ağırlayacağız. Tüm halkımızı; türkülerin, şarkıların ve ezgilerin buluşacağı festivalimize davet ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Tüm konserlerin ücretsiz olacağı festival boyunca sırasıyla, Gülşen, Edis, Erdal Güney, Özcan Türe, Taner Özdemir, Nurdan İpek, Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş, Kutsal Evcimen, Niyazi Koyuncu, Gazapizm, Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Mustafa Ceceli, Selçuk Balcı, Duman ve Tan Taşçı olmak üzere müziğin farklı dallarından usta isimler müzikseverle buluşacak.

Festival çerçevesinde 17 Eylül Pazar günü saat 20.00’da sahne alacak Edis, Mevlana Mahallesi SiteSpor Sahası yanında katılımcılara müzik dolu saatler yaşatacak.

18 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’da Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde gerçekleşecek Erdal Güney, Özcan Türe, Taner Özdemir ve Nurdan İpek konserleriyle birlikte Anadolu ve yakın coğrafyamızın ezgileri müzikseverlerle buluşacak.

19 Eylül Salı günü saat 19.00’da İçerenköy Mahallesi Adem Sokak’ta düzenlenecek Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş ve Kutsal Evcimen konserleriyle türkülerin Ataşehir’deki yankıları devam edecek.

20 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek 5. gün etkinlikleri saat 20.00’da Niyazi Koyuncu konseri ile başlayacak. Ardından saat 21.30’da Gazapizm muhteşem performansıyla Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda sahne alacak.

21 Eylül Perşembe günü saat 19.30’da Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı’nda (eski ismiyle Deniz Gezmiş Parkı) başlayacak müzik şöleninin 6. gününde, Türk Halk Müziği’nin usta isimleri; Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ türküseverlere türkülerle dolu bir akşam yaşatacaklar.

Festivalin devamında, 22 Eylül Cuma günü Kayışdağı Mahallesi’nde Mustafa Ceceli ve Selçuk Balcı hayranlarıyla buluşacak. 23 Eylül Cumartesi günü Atatürk Mahallesi ATAPARK Konser Alanı’nda sevilen Türk rock grubu Duman festival çerçevesinde sahne alacak. 24 Eylül Pazar günü ise İçerenköy Mahallesi Adem Sokak’ta Tan Taşçı en güzel şarkılarını sevenleri ile birlikte söyleyecek.

Ayrıca Festivaldeki 16, 17, 20, 22, 23, 24 Eylül tarihlerindeki konserler öncesinde, Ersin Show da sunuculuk ve DJ’lik yapacak.