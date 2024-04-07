Başkan Bakkalcıoğlu'nun Ramazan Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere verdi:

“Yaşamımıza renk katan, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın kuvvetlendiği bayramlar milletimizin en güzel, en anlamlı günlerindendir. Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği, sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Bu duygu ve düşüncelerle dayanışma ruhunu kaybetmeden; hep birlikte sevgi, huzur, kardeşlik ve barış dolu nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle Ramazan Bayramı’nızı yürekten kutlar, esenlikler dilerim.”