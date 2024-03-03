Burhaniye de camilere Ramazan temizliği

Burhaniye ilçesinde, Belediye tarafından Ramazan ayı öncesinde, ibadethanelerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Ramazan ayında cami cemaatinin yoğun olarak kullanacağı camilerde, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ortamda yerine getirebilmeleri için Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde temizlik çalışmaları başladı.

Ekipler tarafından camilerin detaylı temizliği yapılarak, vatandaşa daha temiz bir ibadethane ortamı sunulması hedefleniyor. Karadere, Kuyumcu, Hisar, Ağacık, Şahinler, Yunuslar, Pelitköy Mahallerinde tamamlanan çalışmalar, program dahilinde ilçe genelinde sürecek. Burhaniye Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmaları ile örnek bir belediye olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler; “Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ramazan Ayı gelmeden önce, kırsalda ve merkezde bütün camilerimiz belirlenen program dahilinde temizlenecek” dedi.