Çanakkale'de 'Mustafa Kemal Yolu' projesi hayata geçiyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Mustafa Kemal Yolu’ projesiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki rolü anlatılacak. ‘Mustafa Kemal Yolu’ projesiyle, Çanakkale Muharebelerinin bilinirliliğinin artırılması, savaş anlatımlarının kapalı alanlardan çıkarılıp savaşın yaşandığı alanlara yönelik mekansal düzenlemeler yapılması, bu alanların hikayelerinin ziyaretçilere çeşitlendirilerek sunulması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale’ye intikalinden başlanarak Eceabat’ta harp sahasındaki izlemiş olduğu rotanın tarihsel veriler doğrultusunda ziyaret rotası olarak düzenlenmesi amaçlanıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yapım çalışmaları devam eden yel değirmeninde incelemelerde bulunarak, işçilerle birlikte harç attı.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya devam ediyor.

Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale Ruhu’nu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki rolünün anlatılması için ‘Mustafa Kemal Yolu’ projesi hayata geçirildi.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü yakınlarında tespit edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki ilk karargahı ‘Mustafa Kemal Yolu’ projesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının çalışmasıyla ihha edilecek. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, hayata geçirilecek proje alanı üzerinde basın açıklaması düzenlendi. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı açıklamada, “Biz Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bugün çok heyecanlıyız. Tarihi topraklarda, tarihi bir projenin ilk adımını atıyoruz. Mustafa Kemal Yolu projesinin ilk adımlarını Mustafa Kemal Atatürk’ün yürüdüğü, dinlendiği, askerlerini komuta ettiği, ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ dediği, ‘silahınız yoksa, süngünüz var’ dediği, ‘düşmandan kaçılmaz’ dediği topraklardayız. Ve 3 yıllık hummalı bir çalışmanın sonunda, ‘Mustafa Kemal Yolu’ projemizin ilk adımı bugün Çanakkale Tarihi Alan’da atıyoruz. Çok heyecanlıyız. Mustafa Kemal’in ayak izlerinin olduğu bu topraklarda, buraya gelen ziyaretçilere Çanakkale Ruhunu, Çanakkale kahramanlığını daha yakından hissettirmek istiyoruz. Mustafa Kemal bu topraklarda tarih sahnesine çıktı. Bu topraklarda Mehmetçikle, askerleriyle beraber bu toprakları ‘Çanakkale Geçilmez’ yaptı. Bu yollarda yürüdü. Mustafa Kemal bu yollarda yalnız yürümedi. Yanında Mehmetçik, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Cevat Paşa, Esat Paşa vardı. Mustafa Kemal’in yanında Bigalı Mehmet Çavuş, Seyit Onbaşı, Ezine’li Yahya Çavuş, Yüzbaşı Yusuf Kenan vardı. Ve bu topraklarda Çanakkale’de Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla, Mehmetçikle, Türk milletiyle beraber büyük bir destana, zafere imza attılar. ‘Çanakkale’yi Geçilmez’ yaptılar. Bu topraklarda Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımları atıldı. Bu topraklarda Cumhuriyetin ilk adımları atıldı ve kurtuluşa olan inanç ortaya çıktı. Yaklaşık 17 kilometrelik bu Mustafa Kemal yolu güzergahında inşallah hem çocuklarımız Çanakkale’yi daha iyi anlama imkanına sahip olacaklar. Hem gençlerimiz yürüme, burada kamp kurma imkanına sahip olacaklar. Hem de bütün ziyaretçilerimiz Çanakkale’yi daha iyi anlama, Çanakkale Muharebelerinin fedakarlığını, Çanakkale cefakarlığının, Çanakkale kahramanlığını daha yakında anlama, tanıma, hissetme imkanına sahip olacaklar. Çanakkale bu milletin ortak değeridir. Çanakkale bu milletin, Türk milletinin kalbidir. Ve inşallah Türk milletinin evlatları Çanakkale’de buluşarak, bu yollarda yürüyerek ecdadını daha iyi anlayacaklar. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, daha iyi anlama imkanın sahip olacaklar. Bizde o büyük kahramanların evlatları olarak onların tarihsel yolculukta nasıl büyük bir mücadele verdiklerini daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız. Onları unutmadık, unutmayacağız ve onları unutturmayacağız. Çanakkale ruhu nu topraklarda daima kıyamete kadar var olacaktır. O yüzden bütün halkımızı Çanakkale’ye davet ediyoruz” dedi.

‘Mustafa Kemal Yolu’ projesinin ilk başlangıç noktasının Bigalı köyü yakınlarındaki Yel değirmeni olduğunu da ifade ede Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“57’nci Alay Anzak çıkarmasına karşı koymadan önce konuşlandığı ve istirahat ettiği yerdeyiz. Ve buradan Mustafa Kemal’in emriyle harekete geçerek ilk çıkarmayı engellediği ve düşmanı durdurduğu yerin başlangıç noktasındayız. Mustafa Kemal Yolu yaklaşık 17 kilometrelik bir güzergahtan oluşuyor. Bu güzergah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’ye ilk adım attığı 25 Şubat 1915 tarihinden itibaren, 289 gün boyunca nerede yürüdüyse, nerede karargah kurmuşsa, nerede askerleriyle beraber düşmana karşı koymuşsa bütün o noktaları içeren bir güzergah olacak. Gazi Mustafa Kemal’in Mehmetçik ve silah arkadaşlarıyla yürüdüğü bu yollarda Türk milletinin evlatlarıyla beraber yürüyerek Çanakkale ruhunu daha yakından hissetmek, buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi aktarmak istiyoruz.”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, açıklamasının ardından yapım çalışmaları devam eden yel değirmeninde incelemelerde bulunarak, işçilerle birlikte harç attı.

‘Mustafa Kemal Yolu’ projesiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki rolünün anlatılması, Çanakkale Muharebelerinin bilinirliliğinin artırılması, savaş anlatımlarının kapalı alanlardan çıkarılıp savaşın yaşandığı alanlara yönelik mekansal düzenlemeler yapılması, bu alanların hikayelerinin ziyaretçilere çeşitlendirilerek sunulması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale’ye intikalinden başlanarak Eceabat’ta harp sahasındaki izlemiş olduğu rotanın tarihsel veriler doğrultusunda ziyaret rotası olarak düzenlenmesi amaçlanıyor. Kara savaşları çerçevesinde eş zamanlı oluşan savunma hatları ve mevzilerin savaşın tarafları açısından öneminin karşılaştırmalar yapılarak anlatılması açısından, mevcutta ihyası yapılmış olan yürüyüşe yönelik Shrapnel Valley Mezarlığı’ndan başlayıp, Shell Green Mezarlığında sonlanan Arıburnu Yürüyüş Güzergahı ile etkileşimi ve halen çalışmalarına devam edilen dalış turizmine yönelik Seddülbahir köyü açıklarında bulunan Majestik Batığı’nın Dalış Turizmine açılması projesiyle deniz savaşlarına değinilirken, Mustafa Kemal’in rotası ile kara savaşlarına dikkat çekilerek, Çanakkale’de verilen mücadelenin denizde ve karada olmak üzere iki ayağının ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanacak.

‘Mustafa Kemal Yolu’ projesiyle 3 farklı kitlenin hedef alınması bekleniyor. Proje de, arabalı tur ile çocuklar ve gençler için kurgulanan rota, Bigalı köyünün batısında yer alan ve 19. Tümen Karargahının kurulmuş olduğu lokasyonda bulunan değirmenin restorasyonun yapılarak ‘Savaş Oyunları Alanı’ olarak düzenlenmesi planlanıyor. Projenin keşfetmeye imkan sağlaması, beden ve zihni aynı anda çalıştırmaya yönelik kurgulanmış olması nedeniyle seçilen hedef kitle çocuklar ve gençlerden oluşuyor.

Yürüyüş rotasıyla 16-55 yaş aralığındaki ziyaretçiler hedefleniyor. Bu rotada kendi içinde iki öneride yer alırken, birinci öneri de yaklaşık 15 kilometre olan yürüyüş rotası, ziyaretçilerin araçlarını Kocadere Kamp Alanına park etmesiyle başlayacak. Bigalı deresi boyunca yürünerek İsimsizdere-Ayazmadere’, Matikdere, Kocaçimentepe, Conkbayırı, 9 Nolu Siper, Düzdetepe, 180 Rakımlı Tepe, Kemalyeri, Mübarekdere Şehitliği hattını izleyerek Kocadere Köyüne ordan da Kocadere Kamp Alanına ulaşılacak. Rotayı yaklaşık 5 kilometre kadar kısaltacak İkinci öneri de ise, yine Kocadere Kamp alanından başlatyıp, Matikdereye ulaşıp, bu noktada diğer rota ile kesişecek. Proje alanının kendine özgü koşullarının (iklim, bitki örtüsü, arazi vb.) avantaja çevrilmiş olması sebebiyle, 16-55 yaş aralığında olan ziyaretçiler seçildi.

Proje de konaklamalı ziyaretiyle, Dağcılık kulüpleri, hiking grupları, üniversite öğrencileri hedefleniyor. Hedef grupların konaklamasına imkan sağlayan öneride ziyaret süreleri de uzatılmış olacak.