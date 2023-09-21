Çatalca'da 'Gaziler Günü' kutlandı

Çatalca’da ‘’Gaziler Günü’’ programı ilçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanında Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün huzurunda çelenk sunumu, saygı duruşu ve dünyanın en muhteşem istiklal marşı olan istiklal marşımızın okunmasıyla başlandı. Cumhuriyet meydanındaki günün ilk programından sonra Çatalca protokol heyeti, Çatalca Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret edip, Dernek Başkanı Fethi Kansu ve tüm Gazilerin gününü kutladı. Dernek programının sonrası günün finali Çatalca Belediyesi Millet Bahçesi’nde Gaziler ve aileleri onuruna verilen yemekle son buldu.

Yakın dönemde Çatalca halkına kazandırdığı Çatalca Belediyesi Millet Bahçesi’nde Gaziler ve aileleri onuruna verilen yemek sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Bugün ülkemizde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, vatanımız ve bayrağımız uğruna canını hiçe sayan kahraman Gazilerimiz ve Şehitlerimiz sayesindedir. Her zaman Gazilerimizin yanında olmamızı bir lütuf olarak değil kendimizde bir görev olarak görürüz. Gazilerimizin sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız. Çatalcamızdaki Gazilerimizi başta doğum günleri olmak üzere sürekli ziyaret ediyoruz, ziyaret etmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle aynı zamanda 19 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra TBMM’de, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e ‘’Mareşal’’ ve ‘’Gazi’’ ünvanı verilen ve o günden bugüne Gaziler Günü olarak vatanımızda kutlanan böylesine değerli ve önemli bir günde Başta Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vefat eden tüm Gazilerimiz ile Şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Halen yaşayan efsanelerimiz Gazilerimize ise bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bugünkü kutlama programından bir kişi dahi eksilmeden gelecek yılda sizlerle buluşmak umudu ve duasıyla kalın sağlıcakla.’’ dedi.