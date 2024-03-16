Çayırova'da ibadethaneler temizleniyor

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde Ramazan ayı boyunca temizlik çalışması yapıyor.

Çayırova'da ibadethaneler temizleniyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde Ramazan ayı boyunca temizlik çalışması yapıyor.

Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, düzenli olarak ilçe genelindeki ibadethanelere giderek, yaptıkları temizlik çalışmasıyla ilçe sakinlerinin daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesini sağlanıyor. Ramazan ayı boyunca da ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.

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